أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستتولى رئاسة قمة مجموعة العشرين بدءاً من ديسمبر من هذا العام، وأن المملكة ترحب باستضافة قادة دول المجموعة العام المقبل في الرياض.
وقال خلال مخاطبته الجلسة الختامية للمجموعة بمدينة أوساكا اليابانية اليوم السبت، إن المملكة ستعمل مع مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم، وتحقيق الشمولية والوصول إلى العدالة وتحقيق أكبر قد من الرخاء.
وأضاف أن موضوع التغيير المناخي والسعي لإيجاد حلول عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من الأجندة المهمة أثناء رئاسة المملكة للمجموعة.
وشدد ولي العهد على أهمية معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي وأهمية السعي للوصول إلى توافق بشأنها في عام 2020، تفادياً للتدابير الحمائية.
وأوضح أن توفير التمويل الكافي لتنفيذِ أهدافِ التنمية المستدامة يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، وأن هناك حاجة ملحة للتعاون مع البلدان منخفضة الدخل في مجالاتٍ الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والوصول إلى مصادر الطاقة والمياه، والاستثمار في رأس المال البشري، لافتاً إلى أن هذه القضايا ستحظى بالاهتمام خلال رئاسة المملكة للمجموعة العام المقبل.
وفق “أخبار 24”.