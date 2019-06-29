شارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة، قادة ورؤساء وفود الدول في القمة، اليوم (السبت) في جلسة مصاحبة بعنوان ” تمكين المرأة اقتصاديًا”.
وشهدت الجلسة تقديم عدد من التقارير الخاصة بالمنظمات الدولية حول الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وتطرق المتحدثون خلال الجلسة إلى أبرز الجهود في سبيل دعم المرأة اقتصاديًا وأهمية ذلك في رفع الناتج القومي للدول، وكذلك ضرورة التعاون مع الدول الأقل اقتصادًا في سبيل محو الأمية التقنية للمرأة، بالإضافة إلى التدريب المهني، وريادة الأعمال للسيدات، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وإيجاد فرص عمل متساوية.
وفق “أخبار 24”.