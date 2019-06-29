التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم (السبت)، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
جرى خلال اللقاء، بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة في المجالات الاستثمارية.
كما اجتمع ولي العهد، بالرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وبحثا سوياً سبل زيادة الاستثمارات السعودية في جنوب أفريقيا، والتعاون في مجال التصنيع العسكري.
وفي السياق ذاته، استقبل الأمير محمد بن سلمان، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وتناول اللقاء، علاقات التعاون بين المملكة والبرازيل، وأهمية تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.
حضر اللقاءات: وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، إضافةً إلى وزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.
وفق “أخبار 24”.