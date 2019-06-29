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أخبار محلية > بالفيديو.. شاب سعودي يؤسس شركة في اليابان.. ويطبق فيها “السعودة”
29/06/2019   10:00 ص

بالفيديو.. شاب سعودي يؤسس شركة في اليابان.. ويطبق فيها “السعودة”

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تمكّن شاب سعودي تخرج في بكالوريوس اللغة اليابانية من إنشاء شركة في طوكيو، خاصة بتقديم الخدمات للجالية العربية في اليابان، والالتزام بتعيين نسبة كبيرة من السعوديين المبتعثين فيها.

ووثق تقرير بثته قناة “العربية” تجربة الشاب السعودي عبدالعزيز الفريح، الذي تخرج في بكالوريوس اللغة اليابانية، واستطاع اختراق الخصوصية اليابانية، وأسس مع شركاء يابانيين شركته الخاصة، بعدما قدم إلى اليابان لنيل درجة الماجستير في تخصص إدارة التقنية.

وقال الفريح إنه تمكن من تطبيق نظام السعودة؛ حيث يمثل السعوديون 50 % من نسبة العاملين في الشركة، مشيراً إلى أن حماس السعوديين ودافعهم لرفد العمل بالأفكار، أكبر بكثير من زملائهم اليابانيين، الذين يقضون ساعات عمل أطول.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. شاب سعودي يؤسس شركة في اليابان.. ويطبق فيها “السعودة”

أخبار محلية
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