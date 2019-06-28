بمشاركة 4 جهات حكومية.. تأهيل مواطنين ومواطنات على أساسيات “الوساطة العقارية”

اختتمت في مدينة الرياض الدورة التدريبية الأولى للوسطاء العقاريين المحترفين، والتي عقدت بتكامل أربع جهاتٍ حكومية ممثلة في المعهد العقاري السعودي، وبرنامج إيجار، وصندوق التنمية العقارية، إضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية، بهدف تهيئتهم لدخول سوق العمل في مجال الوساطة العقارية.
وقد تم اختيار مجموعة من المستشارين العقاريين من صندوق التنمية العقارية لتأهيلهم للحصول على الدعم المالي والتدريب من قبل بنك التنمية الاجتماعية لبدء أعمالهم الحرة في مجال الوساطة العقارية.
وحصل المتدربون البالغ عددهم 18 (متدرباً ومتدربة) على برنامج أساسيات العمل في مجال وساطة تأجير الوحدات السكنية، وتعرفوا على أساسيات نظام الإيجار للمساكن وكيفية تطبيقه عملياً، كما تعرف المتدربون على المسؤوليات المناطة بالوسيط خلال عملية التأجير.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الدورة تهدف إلى تطوير قدرات المرشحين لممارسة مهنة الوساطة العقارية من خلال تأهيل الوسيط للإلمام بأخلاقيات مهنة الوساطة العقارية، ومعرفة المسؤولية النظامية والقانونية للمهنة، وفهم واستيعاب نظام الإيجار وكيفية تطبيقه عملياً، والإلمام بدور الوسيط في نظام الإيجار بشكل واضح ودقيق، والتمكن من أداء الوساطة في تأجير الوحدات السكنية.