ناصر القصبي يرفع دعوى قضائية ضد عبدالله السدحان

حددت الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض يوم 12 ذي القعدة المقبل، موعداً للنظر في دعوى الفنان ناصر القصبي ضد الفنان عبدالله السدحان، والمتعلقة بفض الشراكة بينهما بشركة “الهدف” للإنتاج الإعلامي.
ويرغب “القصبي” – بحسب ما نشرته مجلة “سيدتي” – في إنهاء الشركة مع “السدحان” بشكل قانوني، بعد أن قدَّما معاً أعمالاً فنية في ثمانينيات القرن الماضي، كانا بها من أكثر النجوم تأثيراً في المجتمع السعودي، منها أيام لا تنسى، وعودة عصويد، وكلنا عيال قرية، إضافة إلى طاش ما طاش بأجزائه الـ 18.
كما اشترك الفنانان في أعمال مسرحية منها حمود ومحيميد، وتحت الكرسي، إلى أن أسَّسا شركة الهدف للإنتاج الإعلامي وظلت لسنوات طويلة، حتى توقف إنتاج أجزاء جديدة من طاش ما طاش، وانفصلا فنياً بعدها.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مخرج ومنتج مسلسل “طاش” حصل في وقت سابق على حكم لصالحه يلزم السدحان والقصبي، بسداد مبلغ مليون و300 ألف ريال له، لاستغلالهما اسم المسلسل من الجزء 13 حتى 18.