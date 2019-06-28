شرطة مكة تنفي ما جرى تداوله عن “اغتصاب طفل بالنسيم” وتُوضح حقيقة مقاطع الفيديو

أكدت شرطة مكة المكرمة اليوم (الجمعة) عدم صحة الأنباء التي جرى تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم “اغتصاب طفل النسيم”.
وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إن اللقطات المتداولة في الوسم، مرتبطة بمشاجرة باشرتها دوريات الأمن صباح أمس بحي النسيم في محافظة جدة، نافياً ما جرى تداوله جملةً وتفصيلاً.
وطالب الغامدي الجميع بالحذر من مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات والوسائط عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، منوهاً بلزوم استقاء الحقائق من مصادرها الرسمية. وفق “أخبار 24”.