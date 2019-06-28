وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي يرد على تصريحات تيليرسون حول الأزمة القطرية‎

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أن وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيليرسون، لم يتعامل بشكل فعال مع الأزمة، وذلك رداً على تصريحات الأخير حول مقاطعة الرباعي العربي لقطر.
وقال قرقاش إنه من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيليرسون أمام الكونغرس، ولكن كشاهد عيان يرى أن فشل جهوده يعود إلى تطلعه إلى حلّ سريع وسطحي لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي.
وأضاف أن تيليرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفاً محدداً ومبكراً أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر، فالمتابعة معه خلصت إلى أن مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تفِ بها الدوحة.وفق “أخبار 24”.