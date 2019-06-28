ولي العهد يجري السبت لقاءات مع ترامب وبوتين وماي

يجري ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، غداً السبت، عدة لقاءات مع عدد من القادة والرؤساء، على هامش مشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة حالياً بمدينة أوساكا اليابانية.
وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي ولي العهد صباح السبت ويتناولان طعام الإفطار معاً.
فيما قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية إن تيريزا ماي ستجتمع مع الأمير محمد بن سلمان السبت، وسيبحثان معاً الأوضاع في منطقة الخليج واليمن.وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه من المتوقع أن يجري الرئيس فلاديمير بوتين مباحثات مع ولي العهد السبت، مشيراً إلى أنه يجري التحضير لهذا اللقاء.