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أخبار محلية > “العمل والتنمية” تنفي ما تم تداوله حول قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير
28/06/2019   6:04 م

“العمل والتنمية” تنفي ما تم تداوله حول قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير

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أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم صحة المعلومات المتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعميم وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بقبول المستفيدين في مراكز الرعاية النهارية دون تقرير يثبت استحقاق المستفيد.

وكانت الوزارة قد حثت في وقت سابق المستفيدين من الأشخاص من ذوي الإعاقة على التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية قبل يوم 6 ذي القعدة 1440هـ، للالتحاق بالموسم القادم.

وقد أتاحت الوزارة للراغبين في الإلتحاق في مراكز الرعاية النهارية إمكانية التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة (https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/)، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.وفق “أخبار 24”.

“العمل والتنمية” تنفي ما تم تداوله حول قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير

أخبار محلية
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