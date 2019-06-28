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أخبار محلية > شرطة الرياض تطيح بمواطن انتحل صفة رجل أمن واستوقف المارة وسلب أموالهم ومقتنياتهم
28/06/2019   5:59 م

شرطة الرياض تطيح بمواطن انتحل صفة رجل أمن واستوقف المارة وسلب أموالهم ومقتنياتهم

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ألقت الجهات الأمنية في شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن وقام باستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على المواطن وهو بالعقد الرابع من العمر.

وأكد التويجري توافر الدلائل على تورط المواطن بانتحال صفة رجل أمن، واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية، وضُبط بحوزته الزي العسكري المستخدم ومواد مسكرة ومخدرة، فيما أقرّ بارتكاب (21) جريمة سلب، فجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وفق “أخبار 24”.

شرطة الرياض تطيح بمواطن انتحل صفة رجل أمن واستوقف المارة وسلب أموالهم ومقتنياتهم

أخبار محلية
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