بيتزي يطلب البليهي في الأرجنتين

دخل الدولي علي البليهي، مدافع فريق الهلال والمنتخب السعودي لكرة القدم، ضمن اهتمامات نادي سان لورينزو الأرجنتيني، لاستقطابه بطلب من خوان أنطونيو بيتزي مدرب الفريق.
وأوضحت مصادر خاصة، أن بيتزي الذي قاد الأخضر السعودي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وكأس الأمم الآسيوية في أبو ظبي، أبدى رغبة كبيرة في تدعيم صفوف ناديه الأرجنتيني بخدمات البليهي، الذي يجد قبولاً كبيراً لديه.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن بيتزي فتح خط اتصال ساخن مع مدافع الهلال، ورفيع الشهراني وكيله، لإتمام التعاقد.
من جانبه، أوضح لـ “الرياضية” رفيع الشهراني وكيل أعمال علي البليهي، أن نادي سان لورينزو أشعرهم برغبته في ضم المدافع الدولي، وبيّن أن بيتزي مدرب الفريق حرص على إنجاح المفاوضات وإتمام الصفقة، وأبدى جدية كبيرة لتدعيم صفوفه بخدمات البليهي.
وأشار البليهي إلى أنهم طلبوا من النادي الأرجنتيني مخاطبة الهلال الذي يلعب في صفوفه البليهي، عطفاً على ارتباط اللاعب معه بعقد سارٍ حتى نهاية الموسم.