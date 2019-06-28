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اخبار رياضية > الدخيل: منعوني من رئاسة النصر
28/06/2019   12:56 م

الدخيل: منعوني من رئاسة النصر

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أوضح الدكتور عبدالله الدخيل، أن جهة عمله رفضت تفرغه للعمل في نادي النصر، مشيرا إلى أنه سدد رسوم العضوية تمهيدا لدخول سباق الترشح لرئاسة النادي، وقال في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «الفكرة والنية موجودة للعمل في النصر وترؤس النادي وتواصلت مع بعض الشخصيات النصراوية وأبدوا تأييدهم ودعمهم لي في المرحلة المقبلة رغبة منهم في عدم ترك النادي بلا رئيس».

وأضاف: «قمت بسداد رسوم العضوية لأربع سنوات وجهزت ملفي الانتخابي بعد الاطلاع على الملف المالي للنادي واحتياجات الفريق للمرحلة المقبلة إلا أنني فوجئت بقرار رفض تفرغي من جهة عملي رغم المحاولات الحثيثة لإقناعهم مما أجبرني على الاعتذار لأعضاء الشرف وللجماهير النصراوية» ، متمنيا التوفيق للنصر في المرحلة القادمة.وفق “عكاظ”.

الدخيل: منعوني من رئاسة النصر

اخبار رياضية
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