زوجة تتفاجأ برسالة واتساب من زوجها “أنتِ طالق”.. الزوج ينكر ومستشار ينصحه

تسببت رسالة “واتس آب” في وقوع خلاف شديد بين زوجين؛ حيث تصرّ الزوجة على الانفصال بعد ورود الرسالة من هاتف زوجها وبها عبارة “أنتِ طالق”.
ورفضت الزوجة أي محاولة من زوجها للتصالح، رغم إنكاره إرسال تلك الرسالة وأنها صدرت من هاتفه دون علم منه، وفقاً لما أوردت “عكاظ”.
من جهته، أوضح المستشار الأسري أحمد الغامدي، أن كتابة رسالة “أنت طالق” توقع الطلاق حال التلفظ بها، على أن يستثنى من ذلك استخدام جوال الزوج دون علمه وبعث الرسالة بقصد إفساد العلاقة بينه وبين زوجته، داعياً الزوج للتقدم لمحكمة الأحوال الشخصية وإثبات ما وقع خطياً.