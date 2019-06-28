استطاع شاب بخدعة ذكية تجميع قطعان من الذئاب وتصويرها أول أمس (الأربعاء) في الفوهة، شمالي منطقة عسير.
ورصد مقطع فيديو المشهد عندما قام الشاب مسفر الحلافي، بالعواء إلى الذئاب، وفي لحظات تجمع قطيع من الذئاب وعددها 8؛ حيث قدمت تركض من مسافة بعيدة، مصدرة صوت العواء، وبعد أن اشتمت الرائحة وتأكدت من الشاب عاودت الركض إلى الخلف.
واستغرب الحلافي من وجود قطيع بهذا العدد في وضح النهار، ولم يكن موسم التزاوج لها، لافتاً إلى أنه اعتاد رؤيتها في وقت التزاوج، وأنها ليست المرة الأولى له التي يوثق فيها الذئاب وفقاً لـ”سبق”.
وأشار إلى أنه كان مبتعثاً في أمريكا لإكمال دراسته، وحصل على رخصة الصيد كونها هوايته المفضلة.
#الخميس_الونيس
الحلافي 👇
يجذب الذئاب والضباع بطريقته في الفوهه
جنوب السعوديه
شاهد الحياه البريه
👇 pic.twitter.com/4Jzp3kjhDV
— ســـــ🇸🇦ـــعوديksa (مواطن صامل)✌️🔥نشط🔥 (@saad27257) June 27, 2019