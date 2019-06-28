“صحة المدينة” تحقق في خطأ طبي أثناء عملية قيصرية لمواطنة وتمنع الكادر الطبي من السفر

منعت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، كادراً طبياً في مستشفى بالمدينة المنورة من السفر، لاتهامه بارتكاب خطأ طبي أثناء إجراء عملية قيصرية لمواطنة.
وصرح المتحدث الرسمي لصحة المدينة حاتم سمان أن المديرية بدأت التحقيق في القضية التي رفعها زوج المواطنة ويدعى ماجد الجهني ضد الكادر الطبي، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن المعاملة قيد الإجراءات النظامية.
من جهته، أوضح زوج المواطنة أن استشارية من جنسية عربية قررت إجراء العملية لزوجته في 29 رمضان الماضي، ولكن بعد يومين من العملية بدأت زوجته تشعر بآلام وانتفاخ في البطن، ولم تذهب للتبول لمدة 3 أيام.
وأبان أنه طلب من الطبيبة إجراء صورة أشعة لزوجته فاستجابت لذلك، وبعدها أخبرتهم الطبيبة بوجود شرخ في المثانة جعل البول يدخل إلى المعدة ولا يخرج، لافتاً إلى أنه طلب تقريراً بالحالة ولكن الطبيبة بعد تمنّع كتبت له تقريراً مخالفاً لحقيقة الحالة.
وأضاف الجهني أنه طلب نقل زوجته لمستشفى آخر، وعندها حضر استشاري المسالك البولية وكتب تقريراً يؤكد حدوث الخطأ الطبي أثناء إجراء العملية القيصرية.