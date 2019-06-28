وقعت إدارة نادي الهلال، برئاسة “فهد بن نافل” اليوم (الخميس) اتفاقية شراكة مع شركة إعمار العقارية، لتكون بموجبه شريكاً استراتيجياً لنادي الهلال.
وأوضحت إدارة الهلال أن أبرز بنود عقد الشراكة التي وقعها رئيس النادي مع رئيس مجلس إدارة الشركة “محمد العبار” أن العقد يمتد لمدة 5 أعوام بدءاً من الموسم الرياضي المقبل، تحصل شركة إعمار بموجبه على عدد من الامتيازات أبرزها الإعلان على صدر قمصان فرق كرة القدم في النادي.
وكانت شركة المملكة القابضة قد وافقت أمس على تعديل عقد الشراكة الاستراتيجية مع نادي الهلال، وذلك بإتاحة الفرصة للنادي للاستفادة من المساحة المحددة مع شريك آخر.
وفق “أخبار 24”.