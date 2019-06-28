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اخبار رياضية > رسميًا ..نادي الإتحاد يوقع مخالصه مع اللاعب “أحمد عسيري”
28/06/2019   2:27 ص

رسميًا ..نادي الإتحاد يوقع مخالصه مع اللاعب “أحمد عسيري”

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أعلن نادي الاتحاد،برئاسة أنمار الحائلي، عن توقيع النادي لمخالصة مالية مع مدافع الفريق وقائده أحمد عسيري، وقدّمت إدارة النادي ، الشكر للاعب على ما قدمه من عطاء للفريق خلال السنوات الماضية.

رسميًا ..نادي الإتحاد يوقع مخالصه مع اللاعب “أحمد عسيري”

اخبار رياضية
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