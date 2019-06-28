صالح الأطرم ونصر النصر يترشحان لرئاسة النصر

تقدم المرشحين صالح الأطرم ونصر والنصر بملفهما الانتخابي لرئاسة نادي النصر، اليوم الخميس،، وذلك قبل إغلاق فترة الترشيح الثالثة، كاسرين حالة الجمود والصمت التي صاحبت النادي العاصمي طوال التسعة أيام الماضية خلال عملية الانتخابات الأولى والثانية.
وتضم إدارة الأطرم التي تقدمت لخوض انتخابات نادي النصر عبدالعزيز العويسي نائباً، وعضوية كل من: إبراهيم الحسينان، محمد الخريجي، محمد المساعد.
أما إدارة نصر النصر المرشحة تضم: سعد علي عبدالله نائباً للرئيس، وعضوية كل من : ضيف الله العتيبي، فايز العنزي، منير حجيج، ناصر الجنيدي.وفق “الرياض”.