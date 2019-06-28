التعاون يطلب المفرج والهلال يقايضه بآدم

كشفت مصادر خاصة أن إدارة نادي التعاون تقدمت بطلب شفهي إلى نظيرتها في نادي الهلال، من أجل ضم متعب المفرج لاعب الفريق الأزرق بصورة نهائية.
وأكدت ذات المصادر أن إدارة النادي العاصمي وافقت مبدئياً على الطلب واشترطت مقايضة اللاعب بعبد الفتاح آدم مهاجم الفريق القصيمي.
وظهر اللاعبان بصورة لافتة في الموسم الماضي وتوجا مع ناديهما التعاون ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين،لأول مرة في تاريخ النادي القصيمي، وحل الفريق ثالثاً في بطولة دوري المحترفين.وفقاً لـ«الرياضية».
وكان متعب المفرج قد فاز بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي، فيما نافس آدم على جائزة افضل لاعب سعودي لذات الموسم.