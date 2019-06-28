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اخبار رياضية > رسميًا .. يزيد البكر أهلاوياً لأربعة سنوات مقبلة
28/06/2019   2:26 ص

رسميًا .. يزيد البكر أهلاوياً لأربعة سنوات مقبلة

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أعلن نادي الأهلي عن تعاقده مع الظهير الأيمن يزيد البكر قادماً من نادي الفيصلي، بعقد يمتد لأربعة سنوات.

 

رسميًا .. يزيد البكر أهلاوياً لأربعة سنوات مقبلة

اخبار رياضية
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