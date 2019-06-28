“التجارة” تشهّر بمواطن ووافد لتورطهما في جريمة تستر بمجال البناء بعنيزة

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية باكستانية؛ لإدانتهما في جريمة التستر التجاري من خلال مؤسسة تعمل بنشاط التجارة في مواد البناء والسباكة والكهرباء بمحافظة عنيزة.
وأصدرت المحكمة الجزائية ببريدة حكماً في تلك الواقعة، بعدما ثبت تورط المواطن في التستر على الوافد وتمكينه من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسته.
وتضمن الحكم الصادر فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري.وفق”أخبار 24″.
وشمل الحكم إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.