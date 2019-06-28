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أخبار محلية > تديره طالبة مبتعثة.. مطعم سعودي في سيول يجذب الكوريين والدبلوماسيين (فيديو)
28/06/2019   2:19 ص

تديره طالبة مبتعثة.. مطعم سعودي في سيول يجذب الكوريين والدبلوماسيين (فيديو)

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جذبت سعودية مبتعثة في كوريا الجنوبية الأنظار إلى الثقافة السعودية من خلال افتتاحها لمطعم يقدم الأطباق السعودية في العاصمة الكورية سيول.

وحرصاً على تقديم تجربة مميزة للزبائن، تعمل آلاء مندورة على تغيير قائمة طعام المطعم بشكل أسبوعي، كما تقدم إلى جانب الأطباق السعودية القهوة والحلويات العربية.

ويحرص الكوريون على زيارة مطعم آلاء الذي يحمل اسم All in a cup، كما اعتاد زيارته عدد من الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في العاصمة الكورية.

وفق “أخبار 24”.

تديره طالبة مبتعثة.. مطعم سعودي في سيول يجذب الكوريين والدبلوماسيين (فيديو)

أخبار محلية
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