بالفيديو.. برج خليفة يتزين بشعار نادي الهلال بعد رعاية “إعمار”

تزين برج خليفة في دبي بشعار نادي الهلال، وذلك عقب توقيع شركة إعمار العقارية اتفاقية شراكة لتكون شريكاً استراتيجياً للنادي.
ورحبت إمارة دبي بالشراكة التي وقعتها شركة إعمار مع الهلال، بنشر مقطع فيديو بقولها: “مرحباً بشراكة الزعيم. لنصنع التاريخ معاً”.
وكانت إدارة نادي الهلال قد وقعت اتفاقية شراكة مع إعمار العقارية تمتد لـ 5 سنوات، لتكون بموجبه شريكاً استراتيجياً للنادي، منحت بموجبها الشركة الإعلان على صدر قمصان فرق كرة القدم في النادي.
The cheers going loud accross all of Downtown Dubai. Welcome aboard team, let’s make history! #EmaarAlhilal 💙💙 @Alhilal_EN pic.twitter.com/iIdUVcg04u
— Emaar Dubai (@emaardubai) 27 juin 2019
وفق “أخبار 24”.