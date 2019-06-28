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اخبار رياضية > بالفيديو.. برج خليفة يتزين بشعار نادي الهلال بعد رعاية “إعمار”
28/06/2019   2:17 ص

بالفيديو.. برج خليفة يتزين بشعار نادي الهلال بعد رعاية “إعمار”

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تزين برج خليفة في دبي بشعار نادي الهلال، وذلك عقب توقيع شركة إعمار العقارية اتفاقية شراكة لتكون شريكاً استراتيجياً للنادي.

ورحبت إمارة دبي بالشراكة التي وقعتها شركة إعمار مع الهلال، بنشر مقطع فيديو بقولها: “مرحباً بشراكة الزعيم. لنصنع التاريخ معاً”.

وكانت إدارة نادي الهلال قد وقعت اتفاقية شراكة مع إعمار العقارية تمتد لـ 5 سنوات، لتكون بموجبه شريكاً استراتيجياً للنادي، منحت بموجبها الشركة الإعلان على صدر قمصان فرق كرة القدم في النادي.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. برج خليفة يتزين بشعار نادي الهلال بعد رعاية “إعمار”

اخبار رياضية
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