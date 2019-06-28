يستقبل متحف عبد الله البابطين في روضة سدير شمال منطقة الرياض الزوار بعدد كبير من المقتنيات الأثرية التي تزيد عن 5 آلاف قطعة أثرية.
ويوثق المتحف الخاص الذي أنشئ منذ نحو 5 أعوام تراث إقليم سدير الحضاري، ويضم بحسب “العربية” إلى جانب المقتنيات الأثرية مكتبة ضخمة تضم 100 ألف كتاب ومخطوطة.
وأبرز ما يميز المتحف وجود عدد كبير من الأسلحة القديمة التي تعود إلى نحو ثلاثة قرون، إضافة إلى العملات والأوراق النقدية النادرة.
ومن أنفس مقتنيات المتحف دينار ذهبي مسكوك في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان سنة 86 للهجرة، كما يقيم المتحف ملتقيات ثقافية وندوات ومحاضرات تختص بتاريخ سدير ونجد.