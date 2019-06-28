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أخبار محلية > الخدمة المدنية تُعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها
28/06/2019   2:15 ص

الخدمة المدنية تُعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن أسماء المرشحين مبدئياً من المتقدمين والمتقدمات على وظائفها الإدارية المعلنة في 18 من شهر رمضان الماضي.

ودعت الوزارة المعلنة أسماؤهم مراجعة مقر الخدمة المدنية الرئيس بمدينة الرياض حسب المواعيد المحدّدة في كشف الأسماء المُعلن، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملاءمة المرشح/ ـة لشغل الوظيفة.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم وفق موقع “أخبار 24” اصطحاب أصل الهوية الوطنية والسيرة الذاتية وأصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرّج وإرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة والسجل الأكاديمي، مؤكّدة أن عدم إحضار الوثائق المطلوبة يُعدّ عدولاً من المرشح عن رغبته في التوظيف.

أسماء المدعوين لإجراء المقابلات الشخصية ومواعيد المقابلات.

الخدمة المدنية تُعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها

أخبار محلية
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