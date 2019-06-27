كشف مركز الإقامة المميزة عن مبلغ رسوم الإقامة المميزة محددة المدة في حال دفع الأجنبي طالب الحصول على الإقامة الرسوم مقدماً.
وأوضح أن الدفع المقدم لرسوم الإقامة المميزة محددة المدة للسنة الأولى ليس له أي أثر على الرسوم (100 ألف ريال)؛ لكن في حال الدفع مقدماً لرسوم سنتين تكون الرسوم 198,039 ريالاً، ولثلاث سنوات 294,156 ريالاً، ولأربع سنوات 388,388 ريالاً، ولخمس سنوات 480,733 ريالاً.
وتكون رسوم الإقامة المميزة حال الدفع المقدم لست سنوات 571,346 ريالاً، ولسبع سنوات 660,143 ريالاً، ولثماني سنوات 747,199 ريالاً، ولتسع سنوات 832,548 ريالاً، ولعشر سنوات 916,224 ريالاً.
وفق “أخبار 24”.