بعد يومين من اعتزاله الإعلام.. “النشوان” يتراجع عن قراره ويوضح الأسباب

تراجع الإعلامي بقنوات “العربية” و(mbc) و”السعودية” عمر النشوان عن القرار الذي اتخذه قبل يومين باعتزال العمل الإعلامي نهائياً.
وقال النشوان في تغريدات نشرها على حسابه بموقع “تويتر” اليوم الخميس إن تراجعه عن الاعتزال جاء لعدة أسباب، أولها أن الإعلام المعادي للمملكة استغل خبر الاعتزال وعمل على تسييسه على هواه، مبيناً أنه لم ولن يكون في يومٍ ما خنجراً مسموماً في خاصرة بلاده حتى وإن كان على حساب نفسه.
وأبان أن السبب الآخر للتراجع هو وقوف وتلاحم أبناء وبنات المملكة وقت الشدائد، مضيفاً: “صحيح ضاقت الدنيا علي بما رحبت ولكن كبرت بعيني بعد مشاهدتي وقفتكم والتحامكم ونصركم للمظلوم.. وآمنت بأنه لن يضيع لي حق وأنا بين هذا الشعب العظيم”.وفق “أخبار 24”.
وجدد النشوان اعتذاره للجميع عن أي شيء بدر منه وقال: “أعتذر إذا تلفظت بألفاظ لسيت مني ولا منكم.. وأعتذر حتى لمن ظلمني”.
وكان النشوان أعلن اعتزاله الإعلام نهائياً من خلال عدة تغريدات قال في إحداها: “لعن الله كل من ادعى أنه صديق وهو نعيق.. لم أنسق لكي أكون ترنداً أو حدثاً مدفوعاً، ولكن هذه الأيام المريرة كفيلة بمعرفة الصديق من الأخ، ويؤسفني أنني لم أجد لا صديقاً أو أخاً”.