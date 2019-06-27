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أخبار محلية > وزير الشؤون الإسلامية يُوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن المخدرات وضررها
27/06/2019   7:00 م

وزير الشؤون الإسلامية يُوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن المخدرات وضررها

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة ليوم غدٍ، للحديث عن “خطر المخدرات والمسكرات وضررها على الفرد والمجتمع”.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في توعية أفراد المجتمع لكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ولما لخطب الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض القضايا.

يُذكر أن هذا التوجيه يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لمواكبة الأحداث التي تهم المجتمع، وتسهم في التوعية والإرشاد بالأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع ويأتي منها آفة المخدرات والمسكرات.وفق “أخبار 24”.

وزير الشؤون الإسلامية يُوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن المخدرات وضررها

أخبار محلية
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