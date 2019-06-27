شهدت “جدة التاريخية” مساء أمس الأول الثلاثاء افتتاح “سينما الحوش”، أولى مبادرات “السينما المستقلة” في المملكة.
وقال المخرج السعودي والرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي محمود صباغ في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” إن السينما عامة ومتاحة للجميع، وأن الدخول بدون حجز، مبيناً أن جميع الأفلام تخضع للتصنيف العمري.
ونشر صباغ الجدول الأسبوعي للأفلام التي ستعرض على السينما القائمة بشارع الدهب، لافتاً إلى أن العروض تبدأ عند الساعة التاسعة والربع مساءً.
وأبان أنه وقع الاختيار على فيلم (A Space Odyssey 2001) ليكون أول فيلم يعرض على السينما، وذلك احتفالاً بالذكرى الخمسين لرائعة “ستانلي كوبرك”.
يذكر أن “السينما المستقلة” هو مسمى أو تعريف للأفلام السينمائية المنتجة خارج منظومة الاستوديوهات وشركات الإنتاج والتوزيع الكبرى التي تتحكم في صناعة السينما، وقد تميزت السينما المستقلة بخروجها عن الخط التجاري الاستهلاكي، غير أن ذلك يجعلها غير سهلة الوصول للمشاهد لعدم امتلاكها لشركات توزيع أو صالات عرض خاصة بها.
وفق “أخبار 24”.