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أخبار محلية > الأمير سعود بن نايف يدشن أول رحلات “ناس” من حفر الباطن إلى الدمام
27/06/2019   6:57 م

الأمير سعود بن نايف يدشن أول رحلات “ناس” من حفر الباطن إلى الدمام

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دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمطار حفر الباطن مساء أمس الأربعاء، أولى رحلات مسار “حفر الباطن – الدمام” الذي أطلقته شركة طيران “ناس”، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ومحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بمبادرة طيران ناس بإطلاق رحلة عبر خط حفر الباطن الدمام، مشيراً إلى أن هناك حزمة من المشروعات التطويرية تستهدف مطارات المنطقة، بينها تحويل بعضها إلى مطارات إقليمية منها مطار حفر الباطن.

بدوره، أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أن إطلاق رحلة عبر مسار الدمام حفر الباطن، سيسهم كثيرا في خدمة أهالي حفر الباطن، كما يعزز الدور المطلوب للنقل الجوي في خدمة وتطوير المحافظة، داعياً بقية شركات الطيران للمبادرة واستشعار دورها الوطني في تطوير المنطقة.وفق “أخبار 24”.

الأمير سعود بن نايف يدشن أول رحلات “ناس” من حفر الباطن إلى الدمام

أخبار محلية
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