النصر يطلب التمديد ويكلف البريكي

كشفت مصادر خاصة، أن إدارة نادي النصر سترفع خطابًا رسميًّا إلى الهيئة العامة للرياضة بتمديد فترة الترشح لانتخابات رئاسة النادي لمدة أسبوع، في حال عدم ترشح رئيس قبل إغلاق الفترة الثالثة والأخيرة مساء اليوم. وأشارت المصادر نفسها إلى أن إدارة النصر، كلَّفت أحمد البريكي، المدير التنفيذي، بتسيير دفة الأمور الإدارية في النادي خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لتسليم الدفة إلى الإدارة الجديدة التي ستتولى زمام القيادة.
من جانبه، أوضح أحمد البريكي، في حديث خاص، أنهم تلقوا وعودًا وتطمينات من الأمير عبد العزيز بن تركي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بحل وتدارك جميع المخاوف والتحديات التي كانوا يعانون منها. وأشار البريكي خلال حديثه الخاص بـ “الرياضية” إلى أنهم لم يطالبوا بشيء لا يستحقه النصر، وقال: “نريد المعاملة نفسها، والعدل والإنصاف”.
في حين دخل نصر النصر، رجل الأعمال، دائرة الأضواء النصراوية بعد زيارته النادي أمس، وسؤاله عن الشروط، إلى جانب حصوله على استمارة الترشح للفترة المقبلة، ومغادرة النادي وسط أحاديث عن رغبته في الترشح قبل إغلاق الفترة.