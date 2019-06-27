برانكو للأهلاويين: لا تستعجلوا في اختيار اللاعبين الأجانب

طالب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق الأهلي أصحاب القرار في النادي بالتمهل في حسم ملف اللاعبين الأجانب الذي ينوى القائمون على الفريق حسم التعاقد معهم خلال الأيام القادمة رغبة من قبل المدرب في الوقوف على إمكانيات اللاعبين المحليين والأجانب المسجلين في قائمته عن قرب مع انطلاقة التحضيرات للموسم الجديد قبل اتخاذ القرار النهائي.
واستقر مسيرو النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية على عدة ملفات للاعبين أجانب مميزين لتعاقد معهم ودعم الفريق قبل انطلاقة الموسم المقبل في مراكز تم الاتفاق عليها مع مسؤولي النادي وأهمها مركز خط الدفاع ومركز صناعة الألعاب وهي المراكز المتفق عليها من جميع الأهلاويين لمعاناة الفريق منها بشكل واضح في الموسمين الأخيرة.
وتضم قائمة فريق النادي الأهلي سبعة أسماء مقيدين كلاعبين أجانب في صفوفه وهم ثنائي خط الهجوم عمر السومة المهاجم الدولي السوري وزميله اللاعب دجانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر بجانب ثلاثي خط الوسط جوزيف دي سوزا لاعب المحور البرازيلي واللاعب نيكولاي ستانسيو صانع الألعاب الروماني واللاعب التشيلي كلاوديو بايزا بالإضافة لثنائي خط الدفاع الدولي التشيلي باولو دياز واللاعب البرازيلي أديرلان سانتوس.وفق “الشرق الأوسط”.
وسيصل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش وجهازه المساعد إلى جدة صباح اليوم الخميس تمهيداً لانطلاق التدريبات إيذاناً ببدء التحضيرات للموسم الجديد بشكل رسمي والتي حدد موعد عودة اللاعبين لها يوم السبت المقبل الموافق 29 من شهر يونيو (حزيران) الجاري.
واستبق عدد من لاعبي فريق الأهلي العودة إلى التدريبات بشكل رسمي بالشروع في الانخراط ببرامج لياقية تحضيرية خاصة سواء بالانتظام في أندية رياضية خاصة أو من خلال تدريبات انفرادية رغبة في البداية بشكل مميز في ظل التعاقد مع مدرب جديد للفريق ويأتي في مقدمة اللاعبين الذين اتخذوا هذه الخطوة المهاجم الدولي السوري عمر السومة رغم عودته مؤخراً من المشاركة مع منتخب بلاده في معسكر إعدادي والذي خاض مباراتين تجريبية أمام إيران وأوزبكستان وشارك السومة في المباراة التجريبية الأولى أمام إيران قبل السماح له بالمغادرة لارتباط عائلي بجانب الوافدين الجدد لصفوف النادي الأهلي سلطان مندش لاعب خط الوسط وزميله خالد البركة الظهير الأيسر، بالإضافة للاعب الشاب عبد الرحمن غريب صاحب آخر هدف لفريقه في الموسم المنتهي (هدف التأهل الآسيوي).