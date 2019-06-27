عرض إنجليزي لموسى.. والعزوف مستمر

علمت مصادر أن مهاجم النصر النيجيري أحمد موسى تلقى عبر وكيل أعماله عرضاً من إدارة وولفرهامبتون الإنجليزي الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز للحصول على خدمات اللاعب أحمد موسى في الموسم المقبل، وكانت الإدارة النصراوية قد تلقت الشهر الماضي عرضاً من إدارة شنغهاي الصيني للتعاقد مع النيجيري أحمد موسى.
من جهة أخرى، تغلق اليوم (الخميس) فترة التقديم للترشح لرئاسة وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر، وانتهى اليوم الرابع أمس الأربعاء دون أن يتقدم أي شخص بملف الترشيح، وتواجد في مقر النادي مساء أمس (الأربعاء) نصر النصر من أجل تسديد رسوم الاشتراك بالعضوية الشرفية، وكشف عن رغبته بالترشح لرئاسة النادي.وفق “الرياض”.