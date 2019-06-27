الهـلال يبدأ بـ5 مباريات

يُنتظر أن يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم خمس مواجهات تجريبية خلال تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد، التي تبدأ غدًا بتجمُّع اللاعبين في النادي، وإجراء الفحوصات الطبية.
وكشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن البرنامج الإعدادي للهلال يتضمَّن أربعة لقاءات تجريبية في المعسكر الخارجي، الذي ينطلق الأسبوع المقبل في النمسا، حيث تسعى إدارة كرة القدم في النادي بقيادة سعود كريري إلى التنسيق مع عدد من الأندية الأوروبية لمواجهتها تجريبيًّا، على أن يخوض الفريق مباراة تجريبية أخيرة في الرياض قبل بداية الموسم عقب العودة من المعسكر الخارجي.
وتوقعت المصادر نفسها، إعلان إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل خلال الأيام المقبلة التعاقد مع الجهاز الفني الذي سيقود الفريق، على أن يباشر مهامه من معسكر النمسا. وتغادر بعثة الهلال إلى النمسا بطائرة خاصة، في 2 يوليو المقبل، لبدء المعسكر الإعدادي الذي يستمر حتى الـ 23 من الشهر نفسه. يذكر أن الهلال يستهل موسمه الرياضي بتجمُّع اللاعبين غدًا في مقر النادي، على أن يخضعوا للفحوصات الطبية طيلة أيام السبت والأحد والاثنين على ثلاث دفعات قبل السفر إلى النمسا لبدء المعسكر الذي ينطلق فعليًّا في 4 يوليو.