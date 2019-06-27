وافقت شركة المملكة القابضة على تعديل عقد الشراكة الاستراتيجية مع نادي الهلال، والمتضمنة الإعلان على مساحة الصدر في قمصان لاعبي كرة القدم بالنادي، وذلك بإتاحة الفرصة للنادي للاستفادة من المساحة المحددة مع شريك آخر.
وأوضح النادي في بيان له اليوم الأربعاء ان المزايا المالية التي تقدمها “المملكة القابضة” للنادي بعد التعديل ستستمر كما هي دون تخفيضها، وذلك في إطار الدعم المستمر للنادي من قبل شركة المملكة القابضة.
وجاء من ضمن أبرز بنود الشراكة مع “المملكة القابضة” تصنيف الشركة ضمن شركاء النادي الرسميين، وإظهار شعار المستشفى على أطقم الجهاز الطبي خلال التدريبات والمباريات، إلى جانب شعار مدارس المملكة كشريك تعليمي، وتسمية عيادة النادي باسم عيادة مستشفى المملكة الطبية في نادي الهلال.
وفق “أخبار 24”.