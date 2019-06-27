أنهت إدارة الفيصلي مساء أمس الأربعاء إجراءات التوقيع الرسمي مع لاعب خط الوسط بنادي النصر إبراهيم غالب، وذلك بعقد يمتد لموسم واحد.

إبراهيم غالب

إبراهيم غالب

وفق “أخبار 24”.