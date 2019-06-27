تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، يظهر شابا جزائريا يتمكن بأعجوبة من إنقاذ حياة طفلة سورية سقطت من شرفة منزلها.
وبين المقطع الذي رصدته كاميرا مراقبة بإحدى شوارع مدينة اسطنبول التركية، الشاب وهو في مكان الحادث وينظر إلى أعلى ثم يفتح ذراعية فجأة ليلتقط الطفلة التي لم يتعدى عمرها سنتين بكل شجاعة.
وقال الشاب في لقاء إعلامي، إنه كان يسير في الطريق وشاهد فتاة صغيرة على نافذة، وعندما اقترب من أسفل المنزل الذي تقطن فيه وجدها تسقط فأمسك بها.
وأعرب رواد مواقع التواصل عن إشادتهم بموقف الشاب البطولي في إنقاذ حياة الطفلة ، فيما طالب أخرون الأهالي بالانتباه أكثر لأبنائهم حتى لا يقعوا ضحايا للإهمال.
وفق “أخبار 24”.