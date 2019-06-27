الطفل محمد الحداري يتحدث عن لقائه مع ولي العهد والتقاطه “سيلفي” معه

تحدث الطفل الذي التقط صورة السليفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مطعم على كورنيش جدة، عن لقائه بولي العهد والتقاطه صورة معه.
وذكر الطفل ويدعى محمد الحداري أن ولي العهد مر من أمامه أثناء دخوله المطعم، فانتظره حتى انتهى من غدائه، وطلب منه التقاط صورة، فرحب ولي العهد بذلك، مشيرا إلى أنه قام بذلك لأن ولي العهد كسب احترامه واحترام الشعب السعودي.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد حر ص على تلبية رغبة طفل طلب التصوير معه، بعد فراغه من تناول الغداء مع ضيفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والوفد المرافق له.وفق “أخبار 24”.
#موسم_جدة | “حكاية الصورة التي تحمل معاني الحب والوفاء”.
محمد الحداري : بعد نهاية الغداء طلبت من سمو #ولي_العهد التصوير ورحب بالفكرة،وسموه كسب احترام الشعب العظيم.#قناة_السعودية pic.twitter.com/YuMmBhueZW
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٦ يونيو ٢٠١٩