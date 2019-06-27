تقرير: سكان المملكة يتمتعون بدرجات عالية من الأمان.. و97% من السعوديين في مأمن من العنف والجريمة

كشف تقرير حديث أن سكان المملكة يتمتعون بدرجات عالية من الأمان والسلامة من العنف، وذلك في ظل تراجع معدلات الجريمة.
وأوضح التقرير البحثي الذي أصدرته مؤسسة الملك خالد بعنوان “العدالة عبر الأجيال”، أن 97% من السعوديين يشعرون بالاطمئنان على سلامتهم الشخصية من الجريمة والعنف، وذلك مقارنة بنسبة 69% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن 88% من السعوديين يشعرون بالأمان أثناء المشي ليلاً لوحدهم في المملكة.
وأبان أن متوسـط ضحايا جـرائـم القـتـل العمد في المملكة وصل إلى 0.67 جريمة لكل 100 ألف شخص من السكان خلال عام 2018م، مقارنة بالمعدل العالمي الذي وصل إلى 6.4 ضحية لـكل 100 ألف شخص فـي عـام 2015م.
وفيما يتصل بمعدلات الدخل والإنفاق أشار التقرير إلى ارتفاع متوسطات الدخل والإنفاق للأسرة السعودية عبر الأعوام بمعدلات مشجعة، حيث ارتفع وسـيط دخل الأسر السعودية الشهري على مستوى المملكة من 10.723 ريال في عام 2013، إلى 11.494 ريال في عام 2018.
وأضاف أن متوسط دخل الأسرة السعودية الشهري التي يرأسها رجل ارتفع إلى 15.132 ريال، مقارنة بالأسر التي ترأسها امرأة بواقع 8.606 ريال. لافتاً إلى أن متوسط الإنفاق الشهري للأسر السـعودية يتراوح بين 7.099 ريال للأسر ذات الإنفاق المنخفـض، و 24.029 ريـال للأسر ذات الإنفاق المرتفع.
وحول التوازن بين الحياة والعمل أكد التقرير أهمية توجيـه المزيد من وقت الفرد للنوم والترفيه والعناية الشخصية، والتواصل مـع العائلـة والأصدقاء، وذلك بوصفها من العوامل المهمة لجودة الحياة، مشيراً إلى أن متوسط ساعات العمل الفعلية أسبوعياً في عام 2018 بلغت 43 ساعة، لافتاً إلى أن 14% من العاملين في المملكة يعملون في وظائف بساعات عمل غير لائقة وذلك لكونها تتجاوز الـ55 ساعة أسبوعياً.