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أخبار محلية > خادم الحرمين يتبرع بـ 10 ملايين ريال وولي العهد بـ 5 لخدمة “فُرِجَت”
27/06/2019   8:27 ص

خادم الحرمين يتبرع بـ 10 ملايين ريال وولي العهد بـ 5 لخدمة “فُرِجَت”

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أعلن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ 10 ملايين ريال، وعن تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 5 ملايين ريال، وتبرع سموه بمبلغ مليوني ريال لخدمة “فُرِجَت” في مرحلتها الثانية.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود في جدة مساء أمس الأربعاء، للمرحلة الثانية من خدمة “فُرِجَت” التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

وقدم وزير الداخلية الشكر والتقدير لخادم الحرمين وولي العهد على تبرعهما السخي لخدمة “فُرِجَت”، منوهاً بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يتبرع بـ 10 ملايين ريال وولي العهد بـ 5 لخدمة “فُرِجَت”

أخبار محلية
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