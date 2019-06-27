نصح الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، مَن يعاني من الإصابة بالوسواس القهري عليه عرض نفسه على الأطباء المختصين.
وقال الخثلان خلال رده على استفسار من أحد الأشخاص خلال برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، بشأن معاناته من الوسواس في أمور الطلاق والطهارة، إنه عليه الذهاب إلى الأطباء المختصين ويُعالج عندهم.
وأضاف أن ذهابه للطبيب سيساعد على تقوية جانب الشجاعة والإرادة والاستفسار في الأمور التي وقع فيها الوسواس مع ضرورة التبصّر بأمور الدين أيضاً، لافتاً إلى أن الأصل في كل شيء الطهارة ومن ثم يجب معاملة الأشياء على أنها طاهرة حتى يثبت العكس.
وفق “أخبار 24”.