حقق المنتخب المصري لكرة القدم فوزاً على نظيره الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 أمس (الأربعاء)، بهدفين مقابل لا شيء، وبذلك أصبح المنتخب المصري ثاني المتأهلين إلى دور الـ 16.
وسجل اللاعب أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ومن بعده أحرز الهدف الثاني اللاعب محمد صلاح في الدقيقة 43، وبذلك رفع المنتخب المصري رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، ويأتي من بعده المنتخب الأوغندي برصيد 4 نقاط، ثم زيمبابوي بنقطة وأخيراً منتخب الكونغو بلا نقاط.
وضمن المنتخب المصري التأهل لدور الـ 16 بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة التي يلتقي فيها نظيره الأوغندي في مواجهة ستحسم صدارة المجموعة.
وفق “أخبار 24”.