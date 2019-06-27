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أخبار محلية > 518 ضحية إثر الحوادث المرتبطة بإطارات المركبات خلال النصف الأول من 2019
27/06/2019   8:20 ص

518 ضحية إثر الحوادث المرتبطة بإطارات المركبات خلال النصف الأول من 2019

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في إحصائية صادرة من الإدارة العامة للمرور، كشف المركز الوطني لسلامة الطرق، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الحوادث المرتبطة بالإطارات في النصف الأول من عام 2019، مشيراً إلى أن فحص إطارات المركبات مرتين في العام على الأقل يحد من المشكلة.

وبيّن المركز أن انفجار الإطارات كان سبباً في وقوع 518 ضحية على الطرق بين المدن خلال النصف الأول من 2019، مشيراً إلى وقوع 3 ضحايا يومياً على الطرق الخارجية بين المدن بسبب الإطارات.

وخلال تلك الفترة ارتفعت الوفيات المرورية بسبب الإطارات بنسبة 69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكذلك زادت بنحو 28% أعداد المصابين في هذا النوع من الحوادث للفترة ذاتها.وفق “أخبار 24”.

518 ضحية إثر الحوادث المرتبطة بإطارات المركبات خلال النصف الأول من 2019

أخبار محلية
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