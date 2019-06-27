قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

اعترضت قيادة القوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الأربعاء) طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه وفي تمام الساعة (22:20) من مساء اليوم تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء) باتجاه المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.وفق “أخبار 24”.