طاقته الاستيعابية 12 ألف مركبة يومياً و2000 شاحنة.. أمير الشرقية يفتتح منفذ الرقعي الجديد مع الكويت

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، منفذ الرقعي الجديد في محافظة حفر الباطن، والذي يربط المملكة بدولة الكويت.
وبلغ إجمالي تكلفة المشروع – الذي يقع على مساحة 6,165,456 م² ويضم 16 مبنىً – 1.6 مليار ريال.
وتبلغ طاقة المنفذ الاستيعابية 12 ألف مركبة يومياً و2000 شاحنة يوميا، كما يضم مناطق إدارية لجميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المنفذ، ومنطقة سكنية، ومحطات للكهرباء والمياه.
وتوجد في المنطقة الإدارية مباني إدارة الجمرك، ومركز الرقعي، وإدارة الجوازات، وإدارة مكافحة المخدرات، والغرفة التجارية، ومركز الشرطة، والدفاع المدني، والمركز الإعلامي، والمحجر الحيواني والنباتي، وإدارات أخرى.وفق “أخبار 24”.
أما المنطقة السكنية فتضم 320 وحدة للعاملين في المنفذ، ومجمعاً سكنياً، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومحطتي تحلية مياه، وأنظمة بيانات ومراقبة، وشبكات متكاملة للمياه والصرف الصحي والري.