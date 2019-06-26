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أخبار محلية > بالفيديو.. لحظة مرور موكب ولي العهد في العاصمة الكورية سيئول‎
26/06/2019   11:35 م

بالفيديو.. لحظة مرور موكب ولي العهد في العاصمة الكورية سيئول‎

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نُشرت اليوم (الأربعاء) مقاطع فيديو تظهر لحظة مرور موكب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.

وتضمن موكب ولي العهد عدداً كبيراً من السيارات والمركبات الحكومية وسيارات الشرطة والدراجات النارية، كما أخلت السلطات الكورية الشوارع لمرور الموكب الكبير.

وكان رئيس الوزراء الكوري قد استقبل ولي العهد عند سلم الطائرة، وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يحضر فيها رئيس الوزراء للمطار لاستقبال ضيف أجنبي.وفق “أخبار 24”.

وشهد ولي العهد والرئيس الكوري توقيع عدة مذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي المملكة وكوريا في عدة مجالات عسكرية وبحثية واقتصادية وثقافية.

بالفيديو.. لحظة مرور موكب ولي العهد في العاصمة الكورية سيئول‎

أخبار محلية
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