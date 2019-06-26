دعا وزير الإسكان ماجد الحقيل المواطنين للاستفادة من خدمات برنامج “البناء المستدام” التابع للوزارة.
وقال الوزير إن قرار تملك المنزل مهم لكل أسرة، وإن الوزارة تدرك من جانبها أن جودة المنزل أمر مهم للمواطن، ولذلك أوجدت الوزارة جهة موثوقة لفحص المنزل وتأكيد جودته.
ويقدم البرنامج ثلاث خدمات رئيسية، هي “فحص جودة البناء”، و”فحص المباني الجاهزة”، و”تقييم استدامة المباني”.
وتقدِّم خدمة “فحص جودة البناء” آلية للتحقق من جودة الوحدة السكنية أثناء بنائها من قبل المهندسين الفاحصين في سبع مراحل محددة، تنتهي بتقديم شهادة جودة البناء عند إكمال كافة المراحل بنجاح.
أما خدمة “فحص المباني الجاهزة” فتهدف لتمكين المستفيدين مثل ملاك العقارات أو المقبلين على الشراء من طلب فاحص للقيام بفحص المبنى القائم، وذلك عبر منهجية محددة تم تطويرها من قبل جهات عالمية رائدة في مجال فحص جودة المباني القائمة للتحقق من الجودة الظاهرية للوحدة السكنية، وبناءً على نتائج الفحص يتم تقديم تقرير من قبل الفاحص المعتمد.
وتتيح خدمة “تقييم استدامة المباني” الحصول على تصنيف خاص يحدد درجة التزام المبنى بالمعايير القياسية للاستدامة.
وتوفر منصة البناء المستدام إمكانية طلب الفاحص إلكترونياً بكل يسر وسهولة، وأيضاً توفر أرشيفاً إلكترونياً لكل مستخدم يحفظ من خلاله جميع التقارير الخاصة به، ويمكن الاطلاع على جميع خدمات “البناء المستدام” التي يتم تقديمها بشكل إلكتروني عبر المنصة الخاصة للبرنامج (www.mostadam.sa).
وفق “أخبار 24”.