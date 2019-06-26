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أخبار محلية > “الأرصاد”: طقس شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة غداً الخميس
26/06/2019   11:32 م

“الأرصاد”: طقس شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة غداً الخميس

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الخميس أن يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة مصحوباً برياح تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية، والرياض، والقصيم والحدود الشمالية والمدينة المنورة.

كما يُتوقع، بحسب التقرير الصادر اليوم (الأربعاء) عن الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيا، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية، أورد التقرير أنها غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 16-38 كلم/ساعة.وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: طقس شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة غداً الخميس

أخبار محلية
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