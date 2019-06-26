بالفيديو.. تشييع جثمان الشهيد السوري ضحية الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

صُلي اليوم (الأربعاء) في مدينة أبها على جثمان الشهيد هشام يوسف الذي راح ضحية الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها بصاروخ “كروز” إيراني الصنع.
وشُيع الشهيد (سوري الجنسية) إلى مقبرة الشرف حيث ووري جثمانه الثرى.
وكان الهجوم الحوثي الإرهابي قد أوقع كذلك 21 مصاباً من جنسيات مختلفة، بينهم 3 نساء وطفلان، إضافة إلى تضرر 18 مركبة.
#فيديو .. الشهيد السوري #هشام_يوسف يوارى جثمانة الثرى الآن بمقبرة الشرف في #أبها بعد استشهادة بالهجوم الإرهابي #الحوثي الذي طال #مطار_أبها . pic.twitter.com/Hw9ZZTukeW
— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) ٢٦ يونيو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.