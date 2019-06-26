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أخبار محلية > بالفيديو.. تشييع جثمان الشهيد السوري ضحية الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها
26/06/2019   11:31 م

بالفيديو.. تشييع جثمان الشهيد السوري ضحية الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

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صُلي اليوم (الأربعاء) في مدينة أبها على جثمان الشهيد هشام يوسف الذي راح ضحية الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها بصاروخ “كروز” إيراني الصنع.

وشُيع الشهيد (سوري الجنسية) إلى مقبرة الشرف حيث ووري جثمانه الثرى.

وكان الهجوم الحوثي الإرهابي قد أوقع كذلك 21 مصاباً من جنسيات مختلفة، بينهم 3 نساء وطفلان، إضافة إلى تضرر 18 مركبة.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تشييع جثمان الشهيد السوري ضحية الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

أخبار محلية
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